Nepal vai adotar novas regras após mortes no Everest

(foto: Gesman TAMANG / AFP)

O governo doanunciou nesta quarta-feira, 29, que adotará novas regras para as excursões ao Everest depois que 11 pessoas morreram nesta temporada, tornando-a a mais mortífera da história do país.A maioria das pessoas morreu por causa da superlotação na hora de escalar o cume do monte. O governo liberou este ano mais autorizações e ono trajeto levou os montanhistas a permanecerem mais tempo sob frio intenso, pressão atmosférica e ar rarefeito. Muitas dasforam desnecessárias, disseram os veteranos, e o crescente número de alpinistas novatos que tentam conquistar o Everest tem tornado as expedições ainda mais perigosas para todo mundo.Depois desse número de mortos, o governo diz que vai exigirem escalada, além de exames médicos que comprovem o bom estado de saúde dos montanhistas.Até agora, praticamente qualquer um poderia conseguir uma permissão para escalar o Monte Everest. Mas a temporada de 2019 tem sido afetada pelo grande número de pessoas no topo da monte e uma onda deinexperientes.Segundo montanhistas veteranos, a atmosfera da escalada é de disputa e sobrevivência a qualquer custo, com bandos de pessoas em jaquetas enormes empurrando umas às outras no topo para tirar selfies.O Monteé um gigante bloco de gelo e pedra ao longo da fronteira dacom o Nepal. A China também promove expedições para o topo, mas o lado chinês parece ser mais criterioso com as permissões. Duas pessoas morreram no lado chinês este ano, de uma total de 300 alpinistas, comparado com as 11 vítimas no Nepal, onde 800 pessoas fizeram a escalada.Alguns dos mortos aparentemente ficaram semem seus cilindros, em parte porque a multidão que tentava chegar ao mesmo tempo ao topo causava grandes atrasos.Vários montanhistas descreveram uma grandeno topo do Everest, com muitas pessoas rejeitando compartilhar os suprimentos essenciais de sobrevivência -e oxigênio. Naquela altura extrema, o oxigênio é mais escasso na, e os alpinistas precisam recorrer a garrafas de oxigênio para alcançar o topo., muito próximos uns dos outros, arrastando suas botas de escalada na área entre o cume e o desfiladeiro sul, onde fica o último acampamento na encosta do Nepal.Analistas afirmam que o engarrafamento é provocado pela proliferação de permissões de escalada, assim como pelo reduzido número de "janelas" meteorológicas adequadas para chegar ao topo. Assim, todas as expedições iniciam ofinal ao Everest nos mesmos dias. (Com agências internacionais).