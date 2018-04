Senadora americana faz história ao votar no Congresso com filha recém-nascida

Tammy Duckworth, 50 anos, se tornou no início do mês a primeira senadora a dar à luz durante seu mandato (foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Com apenas dez dias de vida, Maile fez sua estreia na política nesta quinta-feira, nos joelhos de sua mãe, a senadora americana Tammy Duckworth, primeira legisladora a votar no Congresso com seu bebê.

Condecorada ex-combatente do Exército americano, que perdeu as pernas em 2004 quando o helicóptero "Blackhawk" que pilotava foi atingido por um foguete no Iraque, Tammy chegou de cadeira de rodas e logo foi cercada por seus colegas.

"Foi adorável", disse Duckworth aos jornalistas, destacando que todos os senadores, incluindo o líder da maioria republicana, Mitch McConnell, se mostraram "muito cordiais e receptivos".

Tammy Duckworth, 50 anos, se tornou no início do mês a primeira senadora a dar à luz durante seu mandato.

Em seu retorno ao Senado nesta quinta-feira, Tammy Duckworth quebrou outra barreira ao aproveitar uma mudança nos rígidos regulamentos da casa, que agora permite aos senadores levar seus filhos com menos de um ano ao plenário.