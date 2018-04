Mosca varejeira sopra bolhas de saliva para se resfriar, diz estudo

Os humanos suam, os cães ofegam, os gatos se lambem. Os animais adotaram uma gama interessante de técnicas para regular a temperatura corporal por meio da evaporação.

Já a mosca varejeira sopra bolhas com seu suco gástrico pela boca, e então os suga de volta, revelaram cientistas nesta quinta-feira.

"À medida que o fluido se move para fora, ocorre a evaporação, o que diminui a temperatura do fluido. A mosca então move a gotícula resfriada para dentro, o que diminui sua temperatura corporal", explicou Denis Andrade, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), coautor de um estudo publicado na revista científica Nature Scientific Reports.

Ele disse à AFP que esse comportamento chamado "bubbling" parece ser "um meio muito eficaz para as moscas varejeiras promoverem o resfriamento evaporativo e, portanto, diminuírem sua temperatura corporal".

O sopro de bolhas de saliva da mosca já foi observado antes, mas sua função permanecia um mistério até agora.

Andrade e uma equipe usaram uma câmera termográfica, que capta a radiação infravermelha emitida por conta do calor, para procurar mudanças de temperatura no corpo da mosca durante o "comportamento bubbling".

Eles observaram que a bolha colorida avermelhada esfriou rapidamente, "para até oito graus Celsius abaixo da temperatura ambiente, em cerca de 15 segundos", escreveram os pesquisadores.

"As moscas varejeiras então voltam a ingerir a gotícula resfriada, o que reduz a temperatura da cabeça, tórax e abdômen em 1,0º C, 0,5º C e 0,2º C, respectivamente" - e mais após movimento repetidos.

As moscas sopraram mais bolhas à medida que a temperatura do ar aumentava, mas menos em ambientes úmidos, onde a umidade do ar dificulta a evaporação, observou a equipe.

As observações servem como "provas convincentes" de que o sopro de bolhas é usado, pelo menos em parte, para regular a temperatura corporal, disse Andrade. Outras funções podem incluir a digestão.

Embora o suor e a respiração ofegante sejam um método eficaz de resfriamento para mamíferos e aves, a evaporação da superfície do corpo é mais difícil para os insetos, devido aos seus esqueletos externos duros cobertos de cera.

Outros insetos podem usar o mesmo método que a mosca varejeira, sugeriu a equipe, mas apenas aqueles que são capazes de soprar uma bolha grande o suficiente em relação ao tamanho do corpo.

Um vídeo do comportamento "bubbling" da mosca pode ser visto em: https://www.youtube.com/watch?v=6gZ7voodxm0