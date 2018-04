EUA negam visto a conhecida bailarina russa

O departamento de Imigração dos Estados Unidos negou um visto a uma conhecida bailarina do teatro russo Bolshoi, de modo que a artista não pôde comparecer a um evento em Nova York, informaram nesta quinta-feira agências russas.

Olga Smirnova e outro bailarino do Bolshoi, Jacopo Tissi, deveriam se apresentar na segunda-feira no Lincoln Center de Nova York, mas não obtiveram o visto de trabalho por parte do departamento de Imigração, indicou uma organizadora do evento à agência pública russa Ria Novosti.

"Estamos muito decepcionados com esta decisão. Tratava-se do mesmo tipo de visto que pedimos e recebemos todas as vezes para nossos artistas", declarou a organizadora, Eve Hodgkinson.

O teatro Bolshoi indicou que a rejeição poderia se dever a um "problema técnico" e que provavelmente não tinha sido possível emitir o visto a tempo.

Olga Smirnova é uma celebridade no Bolshoi, muito respeitada na Rússia por ter interpretado o papel principal no Lago dos Cisnes e a princesa Bela em Um Herói do Nosso Tempo".

A embaixada americana na Rússia reduziu drasticamente seu número de funcionários após uma série de expulsões de diplomatas, por parte de ambos os países, depois de que a Rússia foi acusada de ingerência nas eleições americanas e do envenenamento de um ex-espião russo na Inglaterra.

O cônsul americano na Rússia, Lawrence Toby, explicou nesta quinta-feira ao jornal Nezavissimaia Gazeta que a emissão de vistos para esportistas e pilotos russos não podia ser garantida devido à falta de funcionários.

Segundo o jornal, o prazo de emissão de um visto americano em Moscou é muito longo e é impossível fazer um agendamento para antes do fim do ano.