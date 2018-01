Erupção de vulcão provoca avalanche e deixa um morto e 10 feridos no Japão

O homem que morreu era membro das Forças de Autodefesa e participava de um treinamento no momento do acidente (foto: AFP / JIJI PRESS )

Um soldado morreu nesta terça-feira na erupção de umque desencadeou umaperto de uma estação de esqui a noroeste de Tóquio, anunciou o ministério da Defesa.

O membro das Forças de Autodefesa morreu ao ser arrastado pela avalanche na zona em que participava com colegas de um treinamento. Além dos militares, outras dez pessoas ficaram feridas, das quais cinco com gravidade, segundo os bombeiros. Outras cem pessoas foram retiradas do local.

As autoridades informaram que 78 pessoas ficaram bloqueadas nas cabines do teleférico que parou devido ao corte de energia.

A agência de meteorologia pediu aos habitantes da zona que não se aproximassem do monte Kusatsu Shirane depois de detectada uma leve atividade vulcânica.