Tremor de magnitude 6,4 atinge capital da Indonésia

Um potente tremor de magnitude 6,4 sacudiu nesta terça-feira Jacarta, a capital da Indonésia, anunciou uma agência governamental, que, no momento, não lançou qualquer alerta de tsunami ou informações sobre vítimas.

O epicentro do tremor foi 81 km a sudoeste da província de Banten, frente ao litoral de Java, indicou a Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia (BMKG).

O tremor ocorreu 43 km de profundidade, indicou, por sua parte, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A Indonésia, que conta com mais de 17.000 ilhas, está sintuada no Cinturão de Fogo do Pacífico, onde se registra uma importante atividade sísmica e vulcânica devido à constante fricção de placas tectônicas.

Em 16 de dezembro passado, um tremor de magnitude 6,5 atingiu a ilha de Java e causou três mortos.

Em dezembro de 2016, um terremoto na província de Aceh, na ponta norte da ilha de Sumatra (oeste), deixou mais de cem mortos e milhares de pessoas sem casa.

Em dezembro de 2014, um terremoto de magnitude 9,1, que gerou um gigantesco tsunami, causou mais de 170.000 mortos.