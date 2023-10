Adolescente morto em Paracatu é suspeito de assassinato em Patos de Minas

432

Policiais de Paracatu têm caso misterioso nas mãos (foto: PCMG)

A Polícia Civil, de Paracatu, no Vale do Paranaíba, investiga o assassinato, de um adolescente, de 17 anos, ocorrido na tarde de segunda-feira (30/10). O corpo foi encontrado numa rua do Bairro Chapadinha.

A PM recebeu um telefonema de que tiros tinham sido ouvidos no referido bairro. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o corpo saído, com 15 perfurações à bala.

As suspeitas são de que o homicídio esteja ligado a um assassinato ocorrido em Patos de Minas, no último dia 21 de outubro, onde morreram um homem, de 21 anos, e uma criança, de quatro.

Os policiais já descobriram que o adolescente realizou uma transmissão ao vivo em uma rede social, na cidade de Paracatu, enaltecendo seus feitos análogos a crimes.

A Polícia Militar procura pelos autores do crime de Patos de Minas e faz um apelo à população que denuncie pelo 190 ou 181 (disque denúncia unificado) levando informações sobre o fato. As corporações garantem o sigilo da denúncia.

O crime de Patos

A criança de quatro anos e o jovem, de 21, morreram baleados na porta de uma residência, na Rua Duque de Caxias, no Bairro São José Operário.

Segundo testemunhas, dois homens passaram em bicicletas e um deles disparou contra as vítimas, fugindo em seguida.



Conforme as suspeitas da Polícia Militar, o menino de quatro anos pode ter sido morto por uma bala perdida e, apenas o rapaz de 21, identificado como Marcelo Duarte de Oliveira, seria o alvo dos assassinos.



Ele tinha passagens criminais por homicídio, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio.