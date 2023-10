São Judas Tadeu: celebrações ao santo das causas impossíveis

432

CELEBRAÇOES ACONTECEM No templo arquidiocesano, no Bairro da Graça, E EM MAIS TRÊS PARÓQUIAS LOCALIZADAS NA CAPITAL MINEIRA (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. 28/04/2022)

Milhares de pessoas são esperadas hoje no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte, para as celebrações em homenagem ao santo das causas impossíveis. Dono de uma legião de devotos na capital e no interior do estado, São Judas Tadeu, um dos apóstolos de Jesus, estará no centro das atenções dos católicos durante as missas, bênçãos e procissão luminosa e apresentações musicais.



Milhares de pessoas são esperadas hoje no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte, para as celebrações em homenagem ao santo das causas impossíveis. Dono de uma legião de devotos na capital e no interior do estado, São Judas Tadeu, um dos apóstolos de Jesus, estará no centro das atenções dos católicos durante as missas, bênçãos e procissão luminosa e apresentações musicais.



Uma cidade mineira reza pela volta de seus santos: "Não descansaremos" Segundo a Arquidiocese, o Santuário São Judas Tadeu celebra também a sua 69ª novena. Neste ano, o tema da comemoração é “Igreja, casa de devoção”. Para quem nunca foi ao templo, há uma novidade: a Via do Peregrino, um calçadão construído para maior comodidade e acolhimento dos devotos, a partir do fechamento da Rua Restinga. A obra incluiu a elevação das travessias no cruzamento das ruas Macaé e Geraldo Faria de Souza. O Santuário Arquidiocesano fica na Rua Macaé, 629.





Além do santuário, haverá celebrações em outras paróquias da capital. No Palmeiras, a paróquia terá missas às 6h, 8h, 10h, 12h, 15h, 17h30 e 20h. Também será realizada uma procissão após a celebração do fim da tarde.









Via do Peregrino é um amplo calçadão que dá maior mobilidade aos fiéis que visitam o santuário (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. 28/04/2022)

Na Paróquia Imaculada Conceição, em Nova Pampulha, haverá cortejo às 18h e missa às 19h30. A Capela São Judas Tadeu, localizada no Shopping Del Rey vai celebrar missa na segunda-feira, às 9 horas, na área do cinema.





QUEM FOI SÃO JUDAS





Judas Tadeu, apóstolo que está sendo celebrado hoje, não é o Judas Iscariotes, considerado o ‘apóstolo da perdição’, o traidor de Jesus. O nome Judas vem de Judá e significa festejado. Já Tadeu quer dizer peito aberto, destemido ou magnânimo.





Ele era natural de Caná da Galileia, na Palestina, filho de Alfeu, também chamado Cléofas, e de Maria Cléofas, ambos parentes de Jesus. O pai era irmão de São José; a mãe, prima-irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas era primo-irmão de Jesus e irmão de Tiago, chamado o Menor, também discípulo.





Os escritos cristãos dessa época revelam mesmo esse parentesco, uma vez que Judas Tadeu seria um dos noivos do episódio que relata as bodas de Caná, por isso Jesus, Maria e os apóstolos estariam lá. Na Bíblia, ele é citado pouco, mas de maneira importante. No evangelho de Mateus, Judas Tadeu foi escolhido por Jesus.





Após ter recebido o dom do Espírito Santo, Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galileia. Realizou inúmeros milagres em sua caminhada pelo Evangelho. Depois, foi para a Samaria e, próximo do ano 50, tomou parte no primeiro Concílio, em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou Simão, e passaram a viajar juntos.









Fiéis movimentam dependências da igreja desde a madrugada, nas missas e no velário (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press. 28/10/2021)

Os restos mortais de Judas Tadeu, guardados primeiro no Oriente Médio e depois na França, agora são venerados em Roma, na Basílica de São Pedro. Considerado pelos cristãos o santo intercessor das causas impossíveis, foi a partir da devoção de santa Gertrudes que essa fama ganhou força no mundo católico. Ela, em sua biografia, relatou que Jesus lhe aconselhou a invocar São Judas Tadeu até nos “casos mais desesperados”. Depois disso, aumentou o número de devotos do seu poder de resolver as causas que parecem sem solução. Diz a tradição que não há um devoto que tenha pedido sua ajuda e não tenha sido atendido.





PROGRAMAÇÃO

Santuário Arquidiocesano





• Missas de duas em duas horas, a partir da meia-noite





” A última missa será celebrada às 22h





• Velário aberto a partir das 5h30