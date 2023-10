Grande BH: família pede ajuda para divulgar imagem de homem desaparecido

432

Matheus Marciano Cordeiro, de 29 anos, está desaparecido desde a segunda-feira de 2 de outubro (foto: Arquivo pessoal) A família de Matheus Marciano Cordeiro, de 29 anos, desaparecido desde a segunda-feira de 2 de outubro, trava uma batalha em busca de respostas depois que o rapaz não voltou para casa em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“Na segunda-feira pela manhã, meu irmão pediu desculpas para minha tia por não ter comparecido, já que ela tinha feito o pudim que ele gosta. Ele também conversou com nossa mãe e avó por mensagens. A última vez que ele esteve online naquele dia foi às 15h28, e segue esse mesmo status [no aplicativo de mensagens] até hoje. No dia seguinte, a gente tentou entrar em contato, mas ele não atendeu”, explica.

Agora, a família pede ajuda na divulgação da imagem do rapaz que não dá notícias há mais de duas semanas. Segundo Thiago, o irmão se mudaria para Betim, também na Grande BH, onde começaria a trabalhar como encarregado de produção em uma empresa que fabrica mobiliários para farmácias, laboratórios e hospitais.

“Inclusive, minha mãe, que mora nessa cidade, foi na quarta-feira (4/10) no apartamento que ele havia alugado, no Bairro Ingá, na esperança de encontrá-lo. O proprietário do espaço auxiliou para que ela entrasse, mas não havia ninguém lá”, conta.

Thiago diz também que esteve na casa de Matheus, no Bairro Petrolândia, em Contagem. “Como ele não atendeu, eu pulei o muro e vi a porta da entrada principal aberta. As chaves e todos os pertences dele estavam lá dentro. Além disso, um vizinho disse que o viu na segunda-feira dentro da casa conversando no telefone. Antes disso, no fim de semana, ele teria saído com amigos.”

“A Polícia Civil descarta a possibilidade de homicídio. Por outro lado, ele utilizava aplicativos de relacionamento. Então, a gente suspeita que alguém possa ter feito alguma coisa. Um ex-colega de trabalho do meu irmão disse que ele poderia estar em São Paulo, mas isso é algo que a polícia ainda não confirma”, finaliza.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) não deu detalhes sobre a investigação, mas destacou que quem tiver informações sobre o desaparecimento de Matheus pode ligar para 0800-2828-197. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Desaparecidos em Minas

Em maio, a PCMG divulgou o resultado de um levantamento de pessoas desaparecidas e localizadas no estado . O relatório, que compreende o período de 2020 a 2022, apontou que no ano passado 6.758 pessoas desapareceram no estado, o que compreende uma média de 18,5 desaparecimentos por dia. Mesmo assim, o número caiu em relação a 2020 e 2021, que registraram, respectivamente, 6.857 e 6.846 ocorrências do tipo.

Ao todo, entre 2020 e 2022, 48 pessoas foram localizadas mortas em decorrência de assassinatos violentos. Desse total, 44 foram vítimas de homicídio e quatro de latrocínio (roubo seguido de morte).

Devo aguardar 24 horas para comunicar um desaparecimento?

O governo de Minas orienta que o registro do desaparecimento deve ser feito imediatamente após ser identificada a quebra da rotina da pessoa desaparecida, não havendo, portanto, tempo mínimo a ser considerado para recorrer à polícia.