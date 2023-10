BH: ônibus sem permissão para circular bate em carro e deixa um ferido

Um ônibus da linha 901 (Circular Leste) bateu em um carro, derrubou o muro de uma casa e atropelou uma mulher de 57 anos no Bairro Alto Vera Cruz, na Região Leste de Belo Horizonte, no início da noite desta sexta-feira (20/10). O veículo estava sem autorização de tráfego e, por isso, não poderia estar circulando.

O acidente aconteceu na Rua Desembargador Saraiva. A vítima foi encaminhada para o Hospital João XXIII, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela se queixava de dores na cabeça e nas costas.O ônibus atingiu o muro frontal do imóvel de número 1.176, que desabou parcialmente, a área de serviço do lugar e a calçada. O morador foi notificado, e a área, isolada.