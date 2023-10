Divinópolis: Restaurante Popular reabre com um dos preços mais altos de MG

Depois de quase 10 anos, o Restaurante Popular de Divinópolis reabriu para atender os moradores da cidade. O objetivo do espaço, segundo a prefeitura, é oferecer comida de qualidade, com preço baixo, para a parcela mais vulnerável da população.





Leia também: Vereadores aprovam projeto de lei que antecipa o fim das carroças para 2026 Segundo a prefeitura, 627 moradores que fizeram o cadastro junto à Secretaria de Assistência Social vão pagar R$ 4,99 para almoçar de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Já os moradores que não foram cadastrados vão ter que pagar R$ 7,99 para se alimentarem. Segundo a prefeitura, serão oferecidas 1 mil refeições por dia no espaço.

Ainda de acordo com a prefeitura, uma empresa de São Paulo venceu a licitação e vai oferecer as refeições por 12 meses ao custo de pouco mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos.

Valor de refeição é um dos maiores de MG

A reportagem do jornal Estado de Minas comparou o valor da refeição, cobrado pela prefeitura de Divinópolis, com o de cidades que têm uma população maior. E o preço do restaurante popular do município é um dos mais caros de Minas Gerais.

Veja o preço da refeição em Restaurantes Populares

Juiz de Fora: R$ 3,50

Betim: R$ 4,50

Divinópolis: R$ 4,99

A reportagem procurou a prefeitura para questionar a respeito do valor, mas não houve resposta.