Restaurante Popular de Uberaba será inaugurado, com almoço a R$ 5

O refeitório do Restaurante Popular de Uberaba está localizado na Avenida Nelson Freire, 980, no bairro Leblon (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) A Prefeitura de Uberaba confirmou nesta segunda-feira (19/9) que a inauguração do primeiro Restaurante Popular da cidade do Triângulo Mineiro vai acontecer nesta terça (20/9), às 11h30. Inicialmente, o local servirá somente almoço, a preço de R$ 5.





O início do funcionamento do local ocorre cerca de um mês após a assinatura de contrato de concessão do espaço com a empresa Top Quality Alimentação, de Mairiporã (SP), vencedora de licitação.

Dessa forma, em dois prédios (da cozinha e do refeitório), entregues em 2016, a partir de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio de convênio assinado em 2010, a empresa contratada pela prefeitura iniciará no início da manhã desta terça-feira o preparo e fornecimento das refeições a preço popular e para o público em geral.

O Restaurante Popular de Uberaba servirá as refeições em prédio localizado na avenida Nelson Freire, 980, no bairro Leblon. Já sua Cozinha Social, o local de preparo dos alimentos, funcionará na rua Itália, 640, no bairro Boa Vista.

Segundo informações do secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social de Uberaba, Herval Kobayashi, o refeitório funcionará, inicialmente, das 11h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira, já a partir de amanhã.

“O restaurante também oferecerá café da manhã (R$ 2) e jantar (R$ 3) a preço popular, caso haja demanda. Mas, por estratégia inicial, iremos ofertar somente a refeição principal nos primeiros dias, buscando compreender melhor o perfil do nosso usuário.

Nesse período, vamos aplicar um questionário para saber qual outra refeição ele teria interesse em fazer no Restaurante Popular, além do almoço”, explicou.

O cardápio ao almoço do Restaurante Popular de Uberaba, ainda conforme Kobayashi, sempre terá arroz, feijão, uma preparação proteica, guarnição e salada. “O usuário poderá comer no local ou levar para casa”, complementou.

Modelo de concessão





De acordo com a Prefeitura de Uberaba, o modelo de operação do Restaurante Popular será por concessão, sendo que a empresa contratada, que será responsável pelo serviço operacional e administrativo, terá o direito de explorar o negócio por cinco anos.

“Além do refeitório, onde a comida será servida, o contrato prevê a concessão de uso do imóvel e equipamentos da Cozinha Social, para preparo da refeição. Além disso, a empresa poderá usar estruturas e equipamentos da concessão para atender a outros negócios também”, explicou a prefeitura.





Segundo informações do edital, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Uberaba, que vai custear a conta de água e energia dos dois imóveis, fiscalizará os valores cobrados pela empresa, a manutenção dos equipamentos e imóveis e se o restaurante está seguindo as normas de higiene e nutricionais no preparo das refeições.