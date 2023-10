Vítima de ataque em escola de Poços de Caldas recebe alta da UTI

432

Um segundo paciente, G.H.Z, de 13 anos, continua internado na UTI (foto: Redes Sociais / Reprodução) Uma das duas vítimas do ataque à Escola Profissional Dom Bosco, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na última terça-feira (10/10), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa da cidade, no início da tarde desta segunda-feira (16/10). L.C.Z, de 14 anos, teve uma evolução clínica e foi transferida para a ala de tratamento comum da unidade de saúde. Já o segundo paciente, G.H.Z, de 13 anos, continua internado na UTI.

No sábado (14/10), a Diretoria Técnica da Santa Casa informou que a jovem de 14 anos já se alimentava por via oral e respirava sem ajuda de aparelhos. Na época, apesar da melhora clínica, o quadro da adolescente era grave, e não havia previsão de alta.









Relembre o caso





O ataque aconteceu no fim da tarde de terça-feira (10/10). Um adolescente aguardou o fim do horário de aula do turno da tarde para cometer o ato infracional. Ele entrou na unidade armado com uma faca e atacou as vítimas.





O suspeito foi contido por populares que passavam pelo local. Em conversa com os militares, ele disse que queria vingança por já ter estudado na escola e sofrido bullying de colegas. O adolescente chegou a ser transferido da unidade em 2021.





Em pronunciamento oficial, o tenente-coronel Afrânio Tadeu Garcia, do 29º Batalhão da PMMG, afirmou que o episódio foi um caso “isolado” e “planejado” pelo adolescente apreendido. Quatro estudantes foram esfaqueados. Um deles, de 15 anos, morreu.