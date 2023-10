Homem com mandado de prisão em aberto é preso por furtar fazenda em Minas

432

Caseiro utilizou a espingarda para se defender (foto: Polícia Militar/Divulgação) Um homem de 38 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (12/10) em Unaí, na Região Noroeste de Minas, após tentar furtar uma fazenda. Ele tinha um mandado de prisão pelo crime de homicídio em aberto, no estado de Góias.





Segundo a Polícia Militar (PMMG), o caseiro chegou à fazenda no fim da noite e encontrou o homem no interior do lote. Ele se armou com uma espingarda calibre .20 e disparou contra o rapaz, mas não soube dizer se acertou o tiro.

17:35 - 13/10/2023 BH terá voo direto para o Chile a partir deste mês Após o disparo, ele se trancou dentro da residência e ligou para seu patrão, pedindo para acionar a PM. Ainda de acordo com o caseiro, o suspeito ficou gritando para ele sair da casa, mas, com medo, ele ficou escondido.





O suspeito foi encontrado escondido próximo à fazenda. Ele tinha escoriações no rosto e um corte na mão, devido ao vidro que ele quebrou para tentar acessar a propriedade. Dentro da casa, havia manchas de sangue e os armários estavam todos abertos. O homem ainda teria consumido algumas bebidas alcoólicas que estavam guardadas.





Com o suspeito foi apreendido um facão, que seria utilizado para ameaçar os moradores.

O homem foi preso em flagrante. Após consulta, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio na Cidade Ocidental, em Góias.





O caso foi registrado pela Polícia Civil (PCMG).