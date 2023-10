Filho esquizofrênico esfaqueia a própria mãe cadeirante

432

Agressor e vítima moram próximos ao terminal rodoviário do Bairro Canãa (foto: Prefeitura de Uberlândia)

Foi preso, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um homem, de 33 anos, que esfaqueou, com cinco golpes, a mãe, de 64 anos, que é cadeirante. O crime ocorreu no Bairro Canaã, na manhã desta quarta-feira (4/10).

A Polícia Militar foi chamada pelo irmão do autor do crime, que contou que estava na sala de casa, quando ouviu os gritos da mãe, nos fundos da casa. Correu e ainda viu o irmão dando facadas na mãe.O homem conseguiu afastar o irmão, e, ao mesmo tempo, chamou a polícia, pedindo ajuda. Os policiais chegaram rapidamente à casa e conseguiram conter o agressor, que ainda tinha a faca na mão.



Ele foi imobilizado e pelo fato do irmão ter contado que o agressor era esquizofrênico, e que tinha feito tratamento e recebido alta há alguns dias, foi levado para uma unidade hospitalar, antes de ser levado à delegacia.



A mãe, que por ser cadeirante, tem dificuldade de movimentos, foi atendida na Unidade de Atendimento Integrado (UAI), de Uberlândia, e está estável. O inquérito está a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).