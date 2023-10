Dupla é presa com carro roubado, drogas e arma em Santa Luzia

432

Polícia Militar localizou suspeitos dentro de uma casa no bairro Nossa Senhora das Graças, em Santa Luzia, depois de denúncia anônima (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Dois homens, de 26 e 27 anos, foram presos com uma caminhonete roubada na noite dessa terça-feira (3/10), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a dupla foi flagrada com um veículo adulterado, com queixa de furto na cidade do Rio de Janeiro, uma arma de fogo e pinos de cocaína.

A Polícia Militar localizou os suspeitos depois de denúncia anônima. Os homens estavem em uma casa da rua Eleutério Campos. Depois de buscas, a PM encontrou pinos de cocaína e uma arma de fogo carregada dentro do imóvel.

Há ainda informações de que a dupla tem envolvimento em outros roubos na região de Santa Luzia e que a caminhonete era usada nos crimes.

No domingo (1º/10), um homem procurou os militares para fazer um boletim de ocorrência sobre o furto de um boné. Na noite de ontem, a vítima reconheceu os suspeitos como os responsáveis pelo furto.

Os homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. O material foi apreendido e o carro foi encaminhado para o pátio do Detran.