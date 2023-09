Um espaço de cultura pra chamar de seu

432

(foto: Jair Amaral/EM/D.APres) Um antigo galpão da Prefeitura construído em 1984 no Bairro Ipiranga foi responsável por colocar a Região Nordeste de Belo Horizonte no circuito cultural e artístico da cidade. Desde 2016, funciona no local o Centro Cultural Usina de Cultura que proporciona aos frequentadores o contato com a literatura, a música, o teatro, a dança, o circo e as artes plásticas e visuais.

Com a proposta de ser um lugar acessível e de entrada gratuita, o Centro Cultural promove atividades como oficinas de formação gratuita pela Escola Livre de Artes, aulas de dança, capoeira, artesanato, mostras e exposições. Fazem parte do espaço comunitário também academia ao ar livre para a prática de esportes, uma horta pública, um fogão a lenha e um centro de informática. Para Randolfo Silva, gerente da Usina de Cultura, ter esse espaço de aprendizado e troca de experiências é direito da população e frequentá-lo é essencial. A programação completa pode ser conferida no Portal Belo Horizonte, no endereço www.portalbelohorizonte.com.br





*Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz