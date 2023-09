BH: atingidos por barragens fazem protesto na porta do Tribunal de Justiça

Reunião discute reparações individuais pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH (foto: Sílvia Pires/EM/D.A Press)

Moradores de municípios afetados por rompimentos de barragens em Minas Gerais realizam protesto, na manhã desta terça-feira (26/9), na porta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), na Avenida Raja Gabaglia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. No local, acontece uma reunião para discutir as reparações individuais pelo rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, na Grande BH.