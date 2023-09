Homem mata a facadas esposa e colega de trabalho ao flagrá-los na cama

432

Homem confessou o crime por telefone, por volta das 9h, para um encarregado da empresa onde trabalha (foto: Dirceu Aurélio/Imprensa MG) As autoridades estão à procura de um homem de 44 anos suspeito de matar a facadas nesta sexta-feira (22/9) Adélia Viana Pereira, de 36, e Felipe rodrigues Pereira, de 28, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os militares, então, foram até a casa do suspeito, onde aconteceu o suposto flagrante de traição, e encontraram Adélia e Felipe enrolados em cobertores no chão do banheiro. No quintal, a PM também localizou almofadas e peças de roupas, ambas com marcas de sangue. O interior da casa aparentava ter sido lavado, segundo a Polícia Militar.

Perícia da Polícia Civil

A perícia da Polícia Civil identificou uma perfuração nas costas de Adélia, além de outras três no peito e duas nas costas de Felipe. Três facas de tamanhos e modelos diversos foram apreendidas. Os corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML) em Betim.