Adolescentes são pegos dentro de escola com 31 buchas de maconha em mochila

Escola fica em um distrito de Mariana (foto: SEE-MG/Reprodução) Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos nesta sexta-feira (22/9) por levar drogas dentro da mochila de um deles em uma escola de Mariana, na Região Central. O caso aconteceu no distrito de Passagem de Mariana.





A apreensão aconteceu dentro da na Escola Estadual Coronel Benjamim Guimarães, com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) tendo sido acionada inicialmente para conter uma briga envolvendo os menores de 16 com um outro jovem de 18 anos. Existia a suspeita de que um deles estaria armado com uma faca.



14:50 - 22/09/2023 Polícia Civil faz campanha para escolher nomes de novos cães da corporação A confusão foi controlada pelos militares. No entanto, denúncias de alguns alunos levaram os policiais a revistar uma mochila que estava no canto da sala de aula. Nela, foram encontradas 31 buchas de maconha e um estojo com o nome de um dos menores. Um dos menores assumiu a posse dos entorpecentes.





Eles foram levados para uma unidade de saúde para receber atendimento. Os adolescentes tiveram escoriações no nariz e lesões nas mãos. O rapaz de 18 anos não se feriu. Após isso, os menores foram apreendidos por tráfico de drogas e lesão corporal e encaminhados para uma delegacia da região.