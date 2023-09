De pé, firme e forte

Na região do Barreiro, funcionou a indústria Fazenda do Pião (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Durante o século 20, no bairro hoje conhecido como Tirol, na região do Barreiro, funcionou a indústria Fazenda do Pião, regida por italianos, com pedreira, barracões e oficinas. A única estrutura que resta do local é a Chaminé Olaria Jatobá, local que empregou muitos moradores da região no ofício de fazer tijolos e que deu o nome do Bairro Olaria, tamanha sua importância na economia e vida social da região.