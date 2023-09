Criança de dois anos cai do segundo andar e amiga da mãe é presa

Mulher foi presa em flagrante pela Polícia Civil (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Uma mulher de 28 anos foi presa na noite dessa quarta-feira (20/9) em Timóteo, na Região do Vale do Aço. Ela cuidava da filha de uma amiga, de apenas dois anos, quando saiu da residência e a menina caiu da janela do segundo andar.