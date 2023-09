Vídeo mostra mulher sendo roubada em plena luz do dia no bairro Santa Rosa

432

Vítimas foram rendidas pela dupla armada (foto: Reprodução) Uma mulher teve o carro roubado no final da manhã desta quarta-feira (20/9), no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime aconteceu menos de uma semana após um homem ter sido vítima de um sequestro relampâgo no mesmo bairro.

O delito desta quarta-feira aconteceu na rua Quintino Bocaiúva. Nas imagens do circuito de segurança de uma casa próxima de onde o veículo estava estacionado é possível ver o momento do crime.





A mulher está dentro de um Kia Soul, acompanhada de uma outra pessoa, quando é abordada pelo suspeito armado. Ela é rendida e retirada do veículo à força.





Enquanto isso, o outro suspeito entra no banco do motorista e a outra vítima, que estava no carona, é ameaçada novamente. As vítimas correm e os suspeitos arrancam o veículo em alta velocidade.





A Polícia Militar foi acionada por meio do 190 e está a procura dos suspeitos, que ainda não foram identificados. De acordo com a PM, apesar do susto, as vítimas estão bem e não se feriram.

Sequestro e fuga

Na última sexta-feira (15), um homem foi vítima de um sequestro-relampâgo também no bairro Santa Rosa. A ocorrência teve início às 13h22, quando um morador, que flagrou o sequestro em curso, acionou a PM. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o motorista parado em um veículo com os vidros abertos na Rua Furtado de Menezes. Ele estava esperando uma amiga, pois, juntos, iriam para o estágio.

No entanto, três homens passaram caminhando na calçada e um deles sacou uma arma ao anunciar o assalto. Na sequência, o trio entra no carro e deixa o local junto com o condutor. Fora de perigo, a vítima foi encontrada pelas autoridades em Nova Lima, na Grande BH, por volta das 15h, após ser abandonada na região pelos criminosos. Veja o momento do sequestro:





O estudante disse ter sido agredido e obrigado a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 400 para um quarto envolvido no sequestro, que terminou preso. Outros dois homens seguem foragidos. Por meio do rastreador instalado no celular da vítima, a polícia descobriu que o automóvel estava no Bairro Luxemburgo. Militares do Tático Móvel localizaram o veículo na Rua Professor João Martins.

Durante a abordagem, segundo informa a PM, um dos homens saiu do carro atirando, dando início a uma troca de tiros, que terminou com o suspeito baleado e levado para o Hospital João XXIII, onde morreu.