Ceresp Gameleira: primeira etapa das reformas na unidade está concluída

Reformas no pavilhão A e B devem trazer economias par ao cofre público (foto: Tiago Ciccarini / Sejusp)

O Centro de Remanejamento do Sistema Prisional da Gameleira, o Ceresp Gameleira, localizado na Região Oeste de Belo Horizonte, teve concluída a primeira etapa das obras nos pavilhões A e B.

A unidade prisional está em reforma desde setembro de 2022 e, um ano depois, a primeira etapa da obra foi entregue, com mais 192 vagas, além de uma grande reforma estrutural, hidráulica e elétrica.

Já foram realizadas a demolição das antigas camas; remoção das instalações hidráulicas; execução de novas instalações de água e esgoto; remoção de instalações elétricas internas antigas; instalação de novas luminárias e projetores para iluminação de corredores e celas; instalação de novas camas, beliches e treliches.

Também foram feitas as pinturas internas de celas, carceragem e pátios de sol; pintura de pisos, grades e portas metálicas; e instalação de tela para reforço do gradeamento do pátio de sol. No total, o investimento nos pavilhões A e B somam R$ 1,9 milhão, até o momento.

Desde a inauguração do Ceresp, há 20 anos, essa é a primeira grande obra de reforma efetiva realizada na unidade. Os prisioneiros já ocuparão os espaços completamente reformados até esta terça-feira (19/9).

Economia para o estado

Segundo o diretor do Ceresp, Flávio Rezende, os novos ajustes de válvulas de descarga e a instalação de ventanas de iluminação e de ventilação proporcionarão expressiva economia aos cofres públicos.

Aumento da capacidade no futuro

Serão iniciadas as mesmas intervenções nos outros dois pavilhões (C e D) da unidade. Ao final de todas as obras, serão 384 novas vagas no Ceresp Gameleira, que, somadas às 412 existentes, ampliará a capacidade do local para 796 vagas, um aumento de 93%.

Ao todo, estão sendo destinados R$ 74 milhões para a reestruturação de unidades prisionais prioritárias. O anúncio do recurso foi feito em março de 2022 pelo governador Romeu Zema e, desde então, mais de uma dezena de presídios e penitenciárias do estado passam por reformas.