Homem incendeia padrão de energia da Câmara Municipal de Araxá; veja

Após colocar fogo no padrão de energia da Câmara de Araxá, o suspeito ainda permaneceu alguns minutos no local do crime (foto: WhatsApp/Divulgação)

A Câmara Municipal de Araxá (CMA) foi alvo de vandalismo no último fim de semana. O suspeito, que não foi identificado, está foragido.



Câmeras de segurança registraram na manhã do último sábado (16/9) um homem colocando fogo no padrão de energia elétrica da Câmara, a partir, supostamente, de um líquido inflamável. Ele chegou ao local, que fica em frente a um ponto de ônibus, de motocicleta vermelha (provavelmente uma Biz).







Após praticar o crime, as imagens mostraram que o suspeito ainda permaneceu no local, observando o fogo, por alguns minutos.

Segundo nota da Câmara Municipal de Araxá, o crime não deixou vítimas e maiores estragos junto ao prédio. “Não houve suspensão ou interrupção do fornecimento de energia, muito provavelmente em razão das placas fotovoltaicas instaladas”.

Ainda conforme a nota, o prédio foi vistoriado pela secretária geral que registrou um Boletim de Ocorrência.

“A Câmara Municipal já passou os dados do crime para a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) que já deve ter instaurado um inquérito policial com o objetivo de identificar o cidadão para que as devidas providências sejam tomadas. As atividades legislativas permanecem inalteradas, com o expediente normal programado para essa segunda-feira (18/9), a partir das 12h”, finalizou a CMA.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na manhã de hoje, sobre como está a investigação do caso, bem como se alguém foi identificado e/ou detido, mas não obteve resposta.



Assim que a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.