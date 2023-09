Vídeo: Homem invade funerária na Zona da Mata e atira em funcionários

Funcionário de funerária foi atingido enquanto trabalhava (foto: Circuito Interno)

Na noite do último domingo (3/9), dois homens estavam na funerária quando chegou um rapaz com capacete e arma em punho. Assim que ele entra no estabelecimento, começa a atirar.Um dos funcionários se assusta e consegue fugir. O outro, no entanto, é atingido pelos disparos e cai. Na sequência, o homem atira mais algumas vezes e foge do local.