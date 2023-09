Maria Fumaça vai ter viagens extras durante o feriado da Independência

432

O preço das passagens varia de R$ 70 (apenas ida) até R$ 140 (ida e volta), com meia-entrada para as duas categorias (foto: Divulgação/VLi) O passeio de Maria Fumaça estará disponível durante o feriado prolongado do Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro. Entre quinta (7/9) e domingo (10/9), serão realizados 18 passeios ao longo do trajeto da Serra de São José, em Tiradentes, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais.









Os bilhetes para o passeio de Maria Fumaça podem ser comprados nas estações de São João del-Rei e Tiradentes ou pela internet, no link do Guichê Virtual . A agenda completa você pode conferir aqui e para mais informações, estará disponível, de quarta a domingo, o telefone (32) 3371-8485.

Outras atrações

O trajeto das viagens conta com paisagens que ainda preservam a arquitetura do século XIX, entre São João del-Rei e Tiradentes, em Minas Gerais. É possível também visitar o Museu Ferroviário e a Rotunda, que ficam na estação de São João del-Rei.





Leia também: Forte neblina atinge BH nesta segunda; veja como fica o tempo A Rotunda tem uma arquitetura em forma circular e 25 linhas em seu interior convergindo para o girador manual localizado no centro do prédio e faz parte do Museu Rodoviário. O museu também conta a história da antiga Estrada de Ferro Oeste de Minas (EFOM) e reúne peças que foram utilizadas nessa ferrovia e em outras da mesma época.

O ingresso para essas atrações custa R$ 20 por pessoa, com a meia-entrada no valor de R$ 10, mediante apresentação de documento de identidade com foto ou certidão de nascimento para as crianças. Os bilhetes podem ser adquiridos nas estações de São João del-Rei e Tiradentes. A visita guiada ocorre às 9h e às 16h, nos dias de circulação do trem.