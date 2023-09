Mulher surta por fim de relacionamento e ameaça filha com faca

432

Polícia Militar acionou BOPE para negociar com jovem que ameaçava filha com faca (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma mulher, de 19 anos, surtou com o fim de um relacionamento amoroso e ameaçou a filha, de 3 anos, com uma faca na noite dessa quinta-feira (31/8), no bairro Bom Jesus, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, encontrou a mulher na sacada de um apartamento com a faca na mão. O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para negociar com a jovem, que disse que só entregaria a faca e a criança na presença do ex-namorado.

A mulher ainda contou que estava sofrendo muito com o término do namoro e mutilou os próprios braços. Depois de horas de negociação, a faca foi recolhida e os agentes do BOPE entraram no imóvel.

A criança foi entregue aos cuidados da avó. A mulher foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Jaboticatubas com ferimentos nos braços. Logo depois, ela foi encaminhada para atendimento psiquiátrico.