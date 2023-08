Vídeo: ladrão que usava muletas furta carro em Uberlândia

Um homem que usava muletas foi flagrado por câmeras de segurança furtando um carro nessa terça-feira (29/8), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Apesar de estar machucado, ele não teve dificuldade para cometer o crime. Outro detalhe que chama a atenção no caso é que o veículo foi furtado pela segunda vez.

O vídeo mostra com nitidez que o homem de muletas vigiava a rua, que fica no Bairro Martins, Região Central da cidade, antes de cometer o crime. Ele consegue abrir umas das portas e entra. Depois disso, guarda as muletas e passa para o banco do motorista.