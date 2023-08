PM lança campanha para evitar furtos de objetos dentro de veículos

432

PM lança adesivo para alertar motoristas contra o furto em veículos (foto: PMMG)

“Atenção senhores e senhoras motoristas. Não deixem nenhum material ou objeto em cima dos bancos, ou mesmo no assoalho dos carros, para não chamar a atenção de ladrões”. O alerta está sendo feito pela Polícia Militar, que está reforçando, nesta primeira semana de outubro, a “Operação Cidadão Conectado”, que visa diminuir o número de furtos em veículos, em especial nas regiões, sul e centro-sul de Belo Horizonte.

Segundo a tenente Blenda Rodrigues Amaral, comandante do setor Savassi, da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a operação tem dois objetivos, que visam alertar os motoristas. “O primeiro objetivo da campanha é conscientizar a medida da auto proteção, para que não se deixe nenhum objeto dentro do veículo.”

A operação traz, ainda, uma novidade, que é o patrulhamento, especial, de veículos. “Durante o patrulhamento, os motociclistas da PM estarão olhando no interior de veículos. Quando for verificado que há um objeto no interior de um carro, pela placa, a PM terá condições de localizar o endereço e o telefone, entrando em contato com o proprietário, para fazer a retirada do objeto”, diz a militar.

A tenente Blenda diz que o furto de material em veículos é evitável e acontece por relaxamento do motorista. “Outro dia, roubaram um neuromodulador, um aparelho medicinal avaliado em cerca de R$ 500 mil, que não poderia estar em cima de um banco de veículo. “Assim como esse equipamento, são deixados computadores e mochilas, que são chamariscos para ladões, que são oportunistas. Se não houver nada à vista, certamente que ele não arrombaram o veículo para furtar”, diz ela.

Um adesivo está sendo distribuído pela PM, para lembrar o motorista para que retire esses objetos e não os deixe |à vista. “Eu não deixo bens no meu veículo” são os dizeres do adesivo, que segundo ela, servirá também como lembrete para o ladrão, que ao avistá-lo, não perderá tempo com aquele veículo.