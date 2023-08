Suspeito de tráfico é perseguido e preso com 200 quilos de maconha

432

A droga foi embarcada no Mato Grosso do Sul e tinha Belo Horizonte como destino (foto: PMRv)

Duzentos quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no final na noite desse domingo (27/8), numa operação que teve cenas como num filme de ação, envolvendo perseguição, cerco e bloqueio, que culminou com a prisão de um traficante, de 53 anos.

Os militares conseguiram a informação de que a droga estaria sendo trazida para Minas Gerais, num veículo Toyota, com placas de Sabará. O destino da carga de maconha, que estava dividida em 282 tabletes, seria Belo Horizonte.

O veículo foi avistado no quilômetro 282 da MGC-497, em Carneirinhos, na região do Triângulo, quase na divisa de Minas Gerais com Mato Grosso do Sul e São Paulo, onde a operação de cerco e bloqueio foi deflagrada.

Duas viaturas passaram então a seguir o Toyota. O motorista, ao ver os carros da polícia, acelerou em fuga, mas não contava que um bloqueio já tivesse sido montado no quilômetro 245, em Iturama, onde foi preso.

Assim que o veículo foi parado, os policiais deram voz de prisão ao motorista, revistaram o carro e encontraram a droga, que estava no porta-malas. O suspeito foi levado para a Delegacia de Iturama, juntamente com a droga. Participaram da operação 13 patrulheiros, comandados pelo sargento Guilherme Wanderson.