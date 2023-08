Torcedor ferido em acidente na Fernão Dias tem alta do hospital

432

A Prefeitura de Betim informou, por meio de nota divulgada na manhã desta quarta-feira (23/8), que um torcedor do Corinthians, de 61 anos, ferido no acidente na Rodovia Fernão Dias na madrugada do último domingo, foi liberado do Hospital Regional do município.





A nota ainda informa que, das 19 vítimas encaminhadas ao Hospital Regional de Betim, 13 já receberam alta. Uma das vítimas, que apresentava quadro leve, optou por deixar a unidade. Já uma outra foi transferida para um hospital da rede particular de saúde. Sendo assim, quatro pacientes permanecem internados no Hospital Regional.









Ainda outros dois pacientes seguem internados. Uma mulher, de 21 anos, que apresenta quadro estável e aguarda, na Unidade de Decisão Clínica, os resultados de exames para possível alta, e um homem, de 29 anos, que também apresenta quadro estável e está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Relembre o caso

Um ônibus que levava torcedores do Corinthians que vieram de São Paulo para acompanhar a partida entre a equipe paulista e o Cruzeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, tombou em uma das curvas da BR-381, na altura do km 526, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu por volta das 3h da manhã do último domingo (20/8) e sete pessoas morreram e ao menos outros 27 pessoas ficaram feridas. Há uma divergência da quantidade de torcedores que estavam dentro do veículo que tombou. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), havia 43 pessoas, já a Polícia Rodoviária Federal informou 48 passageiros.