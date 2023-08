Chuva forte: Governo de Minas instaura comitê de crise em Teófilo Otoni

432

Por causa da chuva intensa, a cidade apresentou pontos de alagamentos, quedas de árvores, destelhamento em casas e edificações públicas (foto: Reprodução/ Redes sociais) Depois de Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, registrar fortes chuvas com granizo e ventos fortes, na noite dessa segunda-feira (21/8), o Governo de Minas Gerais instaurou um comitê de crise na sede da Defesa Civil da cidade.





A prefeitura de Teófilo Otoni decretou Situação de Emergência. Até o momento, contabiliza-se que aproximadamente 500 pessoas foram afetadas pela situação. Dentre elas, 16 estão desabrigadas e 20 estão desalojadas.





Além disso, até agora duas pessoas com ferimentos leves foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e a Defesa Civil recebeu 41 chamados, sendo 21 por destelhamento de residência. A assistente social do município foi a campo para apurar se existem mais pessoas afetadas.





Estragos gerados pelo temporal

Por causa da chuva intensa, a cidade apresentou pontos de alagamentos, quedas de árvores, destelhamento em casas e edificações públicas. A energia elétrica foi parcialmente afetada e o Distrito de Topázio precisou ser abastecido com água de caminhões pipa, porque, sem energia elétrica, não é possível que as bombas de água sejam acionadas.





De acordo com o Governo de Minas, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) já está trabalhando para normalizar a situação.

O Hospital Bom Samaritano e o Hospital Municipal Doutor Raimundo Gobira estão atendendo apenas casos de urgência e emergência, e as cirurgias eletivas foram suspensas. O teto do primeiro desabou parcialmente, e nos dois houve perda de medicamentos e aparelhos.





Escolas do município também sofreram com os efeitos da chuva. O telhado e uma das paredes do Colégio Tiradentes desabaram, ocasionando a interdição de cinco salas de aula e do ginásio da escola. O muro da Escola Estadual Altino Barbosa foi atingido por uma árvore, comprometendo a rede elétrica do local. As aulas nas duas escolas estão suspensas.