Granizo, 40°C, chuva e baixa umidade: entenda o clima em Minas Gerais

Massa de ar seco toma conta de metade do estado, enquanto na faixa Leste, há previsão de tempestades (foto: Carlos Altman e Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Minas Gerais está com um clima cheio de opostos: se de um lado há frio, chuva e granizo, do outro, a baixa umidade e o calor de 40 °C tomam conta. A dualidade na previsão do tempo é explicada por massas de ar seco, zona de instabilidade e tempestades formadas no oceano, que atuam juntas no estado.









Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, na divisa do estado com o Espírito Santo e Bahia, há atuação de áreas de instabilidade causando tempestades isoladas, que também são incentivadas pelo calor que estava na região.





Já ao Noroeste, uma massa de ar seco ganha força vinda do Tocantins, provocando temperaturas elevadas que atingem todo o estado a partir de amanhã, com exceção da região com tempestade prevista. Essa última terá baixa umidade do ar somente a partir de quarta-feira (23).





O ioiô não para com essas condições climáticas. Ainda de acordo com o meteorologista, no fim de semana volta a chover em Minas Gerais, especialmente no Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Grande BH.





"Até sexta, uma nova frente fria se forma no Sul do Brasil, avança pelo litoral paulista e provoca instabilidades em Minas Gerais", completa.

Temperatura

A terça-feira será de céu claro e baixa umidade em Belo Horizonte, com valores chegando na casa dos 25% à tarde. O índice ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é entre 50% e 60%. Abaixo desse percentual, a umidade pode oferecer riscos à saúde.