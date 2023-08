Vídeo: idoso é preso suspeito de atropelar, arrastar e matar cadela

Um idoso de 72 anos foi preso suspeito de atropelar e arrastar uma cadela no Bairro Vianópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fato ocorreu nessa quinta-feira (17/8).

A Guarda Municipal de Betim foi acionada para o local da ocorrência e, segundo o sub-comandante Wesley Souza, que conversou com a reportagem do, o homem alegou que amarrou o animal para comprar remédio para uma leitoa da sua propriedade.

"A alegação é que ele teria amarrado a cadela em uma árvore antes de sair para ir até a casa de ração para comprar um remédio para uma leitoa", afirmou.

O homem foi preso em flagrante (foto: Divulgação/Guarda Municipal de Betim)

Ainda segundo o sub-comandante, o idoso supôs que a cadela teria 'arrebentado' a corrente por ser de grande porte e, na tentativa de acompanhar o carro, a corrente teria se enroscado no engate do reboque na parte traseira do veículo.