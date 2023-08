Caminhão deixa trânsito complicado ao tombar na BR-381

432

Pista da esquerda foi liberada para o fluxo de veículos na BR-381, no Sul de Minas (foto: PRF/Divulgação)

Um acidente com um caminhão deixa o trânsito lento na BR-381, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/8).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão tombou na altura do km 849, no sentido Belo Horizonte. Com o acidente, a carga do veículo ficou espalhada na pista.

O motorista do veículo não ficou ferido.

A rodovia chegou a ficar fechada por cerca de duas horas. Às 9h, a Arteris, concessionária que administra a Fernão Dias, informou que a faixa da esquerda está liberada para o trânsito.

Há 8,5 km de engarrafamento no sentido capital. Equipes da PRF e da concessionária trabalham na ocorrência.