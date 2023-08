Dupla que emboscou e matou brutalmente jovem de 16 anos é presa

Um homem de 23 anos e uma mulher, de 34, foram presos na tarde dessa quarta-feira (16/8) suspeitos de matar uma adolescente de 16 anos, em outubro do ano passado, no Bairro Cristina, em Santa Luzia, na Grande BH.

A adolescente foi morta com 25 facadas, a grande maioria delas na região do pescoço e abdômen. Segundo a delegada Adriana Neves Rosa, o crime teria sido motivado pela relação do suspeito e da vítima com o tráfico de drogas.