Pai e filho sofrem emboscada e são baleados quando voltavam pra casa

As vítimas foram socorridas pelo Samu e internadas posteriormente no Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) (foto: Lélis Félix) Uma atividade corriqueira entre pai e filho terminou em tentativa de homicídio em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Os dois saíram de casa na manhã desta terça-feira (15/2) e se dirigiram até a residência de um conhecido. No caminho de volta, eles foram vítimas de uma emboscada. Os dois foram baleados enquanto aguardavam para atravessar um cruzamento no Bairro Jardim Quebec.

Quando as vítimas chegaram ao posto, o Samu foi acionado e fez o transporte até o Hospital Regional Antônio Dias (HRAD).

Segundo informações do Samu, o pai, de 62 anos, foi atingido por um tiro no dedo da mão, que resultou em fratura exposta, e um tiro no quadril. O quadro de saúde dele é estável.

Já o filho, de 32 anos, foi atingido por tiros no peito, na barriga, no ombro e nas costas. Ele foi socorrido em estado grave. Ambos seguem internados.

O pai informou aos policiais que havia ido até um conhecido buscar tábuas. No momento da emboscada, ele retornava para a casa. Relatou ainda que suspeita que tal conhecido seja o mandante do crime, já que o mesmo pediu que ele levasse o filho consigo.

Durante rastreamentos, o suspeito de ser o mandante foi avistado, pelos PMs, numa motocicleta. Na garupa havia um rapaz que trajava roupas semelhantes às usadas pelo atirador. Naquele instante não foi possível abordar a dupla.





Mais tarde, o suposto mandante foi abordado e preso. Ele negou participação no crime. O segundo suspeito não foi encontrado até o fechamento desta reportagem.