Farmácias que vendiam remédios do SUS adulterados são alvo de operação

Nos locais, os agentes identificaram outras irregularidades como remédios armazenados fora de condição e outros medicamentos "tarja preta", vendidos sem prescrição médica (foto: Pedro Faria EM/DA. Press. ) Quatro farmácias que vendiam remédios adulterados, vencidos e até mesmo medicamentos fornecidos pelo Sistema Unico de Saude (SUS) foram alvo de uma operação da Policia Civil e da Secretaria de Saude de Contagem, na Grande BH, na manhã dessa quarta-feira (16). Os estabelecimentos ficam no Centro da cidade e nos bairros Novo Riacho, Riacho das Pedras e Funcionários. Quatro pessoas foram conduzidas, prestaram depoimento e liberadas.





Nos locais, os agentes identificaram outras irregularidades, como remédios armazenados fora de condição e outros medicamentos “tarja preta”, vendidos sem prescrição medica.





Em uma das lojas foi encontrada uma máquina caça-níquel. O estabelecimento estava sendo reformado para também servir como uma casa de jogos de azar. “Dentro da farmácia ja havia a descaracterização das salas, onde estavam as máquinas encontradas”, disse o delegado.





Ao todo, mais de 3 mil embalagens foram apreendidas.





Medicamentos do SUS





Remédios que deveriam ser de repasse exclusivo e gratuitos do SUS foram encontrados nas lojas, o que chamou a atenção dos agentes. “O medicamento do SUS é de uso exclusivo e venda proibida, com a indicação na própria embalagem. Pode, no meio do processo de distribuição, e acontecer algum desvio, caindo na mão de alguma loja que resolva vendê-los”, explicou o delegado.





Todas as lojas foram fechadas. Três homens e uma mulher foram conduzidos para a delegacia de plantão. Eles foram ouvidos e liberados.