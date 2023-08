Onça parda morre depois de ser atropelada na Estrada Real

432

Onça parda depois de ser atropelada (foto: Divulgação) Uma onça parda macho foi atropelada na MG 129, estrada que liga Ouro Branco a Conselheiro Lafaiete, na noite desta quarta-feira (16/8), próximo ao povoado de Carreiras.





O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas logo foi dispensado, pois a onça já estava morta.





Uma médica veterinária de Conselheiro Lafaiete foi quem atestou o óbito do animal.









Há cinco dias uma mulher encontrou uma onça parda na garagem da sua casa no distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. A onça foi resgatada e solta pelos Bombeiros na Serra de Ouro Branco, no entanto, foi constatado que não se trata do mesmo felino.





A onça parda é considerada uma das espécies ameaçadas de extinção. Elas são os segundos maiores felinos do Brasil, perdendo apenas para as onças pintadas.