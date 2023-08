Caminhão carregado com combustível tomba e fecha BR-135

432

Caminhão tombou na marginal da rodovia na noite dessa quarta-feira (16/8). Na manhã de hoje, pista da BR-135 segue fechada (foto: PMRv/Divulgação)

A pista da BR-135, em Joaquim Felício, Região Norte de Minas, está interditada na manhã desta quinta-feira (17/8) devido aO tombamento de um caminhão-tanque na altura do km 428.

O veículo carregado com gasolina, diesel comum e diesel S10 tombou na marginal da pista na noite de ontem. O motorista do veículo precisou de atendimento médico e foi encaminhado para o Hospital de Augusto de Lima.

O Corpo de Bombeiros isolou o local e acionou o Núcleo de Emergência Ambiental (NEA) e a Ambipar, que é especialista em atendimento a emergências envolvendo acidentes com produtos químicos.

Os militares acompanham e auxiliam o transbordo da carga e o destombamento do veículo. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também acompanha a ocorrência.

Segundo a concessionária da rodovia, a ECO-135, não há previsão de liberação da pista.

Quem segue no sentido Norte deve pegar o desvio no km 580, em Corinto, sentido Pirapora, na MG-496, para chegar à Montes Claros. Para quem segue sentido Sul, o desvio indicado é no km 414, em Bocaiúva, sentido Diamantina para acessar Belo Horizonte.