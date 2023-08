Dupla invade empresa e mata pai e filho em Paracatu

PM identificou possíveis suspeitos (foto: Reprodução/Google Street View)

Pai e filho foram mortos por homens que invadiram a empresa onde trabalhavam, em Paracatu, no Noroeste de Minas. Eles não roubaram nada, e a polícia tenta entender as motivações do possível crime de acerto de contas. Houve ainda mais um homem baleado.