Motorista de carreta morre carbonizado depois de batida na BR-116

Motorista de caminhão ficou preso às ferragens e teve corpo carbonizado (foto: CBMMG / Divulgação) Uma pessoa morreu carbonizada depois que a carreta que dirigia bater com outro veículo de carga, na BR-116, altura do Km 145, entre as cidades de Padre Paraíso e Ponto dos Volantes, na Região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, no início da tarde desta segunda-feira (14/8). A vítima não teve a identidade informada.





De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a pista ficou interditada devido ao derramamento de óleo. Ao chegarem ao local, os militares debelaram as chamas dos veículos e fizeram o rescaldo do incêndio para minimizar o surgimento de novos focos.

Motorista da segunda carreta, que estava carregada de produtos diversos, não teve ferimentos graves (foto: CBMMG / Divulgação)

Após as chamas serem controladas, os bombeiros trabalharam para o desencarceramento e remoção do corpo da vítima. “Contamos com o apoio da Prefeitura de Ponto dos Volantes, que auxiliou nas operações, disponibilizando um caminhão-pipa e um caminhão de areia. Com a utilização desses recursos, foi realizado a lavagem da pista, remoção do óleo derramado e aplicação de uma camada fina de areia para garantir a segurança dos demais condutores”, explicou a sala de imprensa do Corpo de Bombeiros.