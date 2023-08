Vai chover no feriado de 15 de agosto? Confira

432

Neste feriado é celebrado o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem, padroeira de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O feriado desta terça-feira (15/8), em Belo Horizonte, tem previsão de sol entre muitas nuvens. Há, também, possibilidade de chuva durante o dia, aumentando a umidade relativa do ar, que deve chegar a casa dos 40% à tarde.









O motivo da rápida mudança é uma frente fria avançando pelo litoral, que, de acordo com a meteorologista do Inmet, Anete Fernandes, favorece o transporte de umidade para o interior do país.





Neste feriado é celebrado o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem e, pela importância histórica da padroeira, BH adotou o feriado municipal

