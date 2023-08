Supermercado é invadido e caixa eletrônico é explodido em Uberlândia

432



Gavetas não foram violadas (foto: Reprodução/Redes sociais) Depois de dois meses do último ataque a caixas eletrônicos em Uberlândia, um supermercado da cidade foi invadido na madrugada desta quinta-feira (10/8). Apesar dos danos, nenhum dinheiro foi levado.



Não foi divulgada a quantidade exata de homens que cometeram o crime, mas pelo menos dois ladrões entraram no mercado, que fica no Bairro Jaraguá, zona oeste da cidade do Triângulo Mineiro.



Eles violaram parte do caixa e instalaram explosivos. Entretanto, a detonação do artefato não chegou a abrir as gavetas da máquina.

Assalto à mercearia assusta clientes na Região Oeste de BH Eles violaram parte do caixa e instalaram explosivos. Entretanto, a detonação do artefato não chegou a abrir as gavetas da máquina.

Vizinhos ouviram o barulho da explosão e a Polícia Militar foi acionada, o que fez com que os invasores fugissem.



Ainda segundo a PM, os homens ainda não foram identificados.



A última vez que um caixa foi atacado em Uberlândia, em junho, ladrões também não conseguiram levar dinheiro do equipamento.