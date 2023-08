Morte de professor em 2022 é esclarecida com prisão de adolescente

432

Apenas um dos matadores foi preso. O có-autor foi assassinado, ano passado (foto: PCMG)

O latrocínio de um professor de educação física, na cidade de Francisco Sá, no Norte do estado, ocorrido em 29 de abril de 2022, começa a ser esclarecido agora, com a prisão de um adolescente, de 17 anos. Havia um mandado de prisão em aberto contra o menor, que agora foi cumprido pela Polícia Civil. O corpo foi escondido em uma mata e encontrado em 5 de maio do mesmo ano.

As investigações tiveram início quando o corpo da vítima foi encontrado, já em avançado estado de decomposição, na estrada do Serafim, na zona rural de Francisco Sá.





Os policiais descobriram que, antes de desaparecer, a vítima estaria na companhia de um adolescente enquanto comprava bebida alcoólica e, depois disso, foi encontrada morta



Também foi descoberto pelos investigadores, que dois adolescentes teriam participado do roubo. À época, no portão e nas proximidades da casa de um deles, os policiais encontraram vestígios de sangue. O outro menor envolvido confessou para a mãe dele que havia participado do crime, e a mulher acionou os policiais.





Foi descoberto, também, sangue em uma motocicleta usada por um dos adolescentes quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sem habilitação, e o veículo foi apreendido. A moto pertencia à vítima e tinha sido roubada da casa da vítima.





A PCMG representou então pela internação do adolescente e, após vários levantamentos para cumprir a cautelar, o jovem se apresentou na Delegacia de Polícia em Francisco Sá.





O outro suspeito foi morto em 20 de novembro do ano passado, depois de um roubo cometido no povoado de Campos Elísios, em Montes Claros.