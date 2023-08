Idosa é agredida por marido, mantida em cárcere privado e ameaçada de morte

432

Idosa informou que conheceu o homem há cerca de dois meses e logo oficializou a união dos dois (foto: Reprodulçai/Pixabay) Um homem de 45 anos foi preso nessa quarta-feira (2/8) em Ipatinga, na região do Vale do Aço, por agredir a sua esposa, uma idosa de 71 anos. Segundo a Polícia Militar, a vítima recebeu chutes, socos e tapas.

A idosa buscou ajuda na casa de uma moradora no bairro Esperança. Lá, ela revelou a violência que sofria.

Os vizinhos chamaram a polícia. Para os militares, a idosa informou que conheceu o homem há cerca de dois meses e rapidamente oficializaram o casamento.

Além das agressões, a mulher informou que o marido a ameaçou de morte e por meio de esquartejamento, usando uma faca de açougueiro.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi agredida na terça-feira (1/8) e a violência seguiu pela madrugada, cessando por volta das 2h. A idosa informou que não conseguiu dormir, tremendo por sua vida.

Pela manhã, as agressões começaram e o suspeito teria tomado as chaves da casa para a esposa não fugir. Em um determinado momento, ele saiu de casa no carro e obrigou a mulher a ir com ele.

O casal foi até a casa de um outro homem, para que ele formatasse o notebook dela, que continha dados bancários. Enquanto ele desceu do veículo, a idosa permaneceu no carro. Nesse momento, ela conseguiu pedir socorro aos vizinhos e foi resgatada.

O suspeito foi preso e disse aos policiais que detalharia sua versão dos fatos somente para o delegado. A Polícia Civil continua investigando o caso.