Barreiro comemora aniversário com direito a shows, debates e missa

Cristo do Barreiro se transformou em ponto turístico da região e da capital mineira (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A região do Barreiro, em Belo Horizonte, comemora 168 anos nesta quinta-feira (3/8) e com o intuito de celebrar a data, vários eventos vão ocorrer ao longo deste mês, até o dia 27. A região do Barreiro, em Belo Horizonte, comemora 168 anos nesta quinta-feira (3/8) e com o intuito de celebrar a data, vários eventos vão ocorrer ao longo deste mês, até o dia 27.





As comemorações estão sendo lideradas pela organização não-governamental (ONG) Quinta Arte e conta com o apoio de empresários da região. O objetivo da realização dos eventos é valorizar, potencializar e promover a cultura, a arte, o lazer, a gastronomia e o esporte no Barreiro.









Entre os eventos, Satter destaca o Minas Canta Vander Lee, que ocorre no Viaduto das Artes, na Avenida Olinto Meireles, 45, no Barreiro de Baixo, e vai contar com a apresentação de 10 artistas da região interpretando músicas dele.





Leia também: BH pede que homem que pichou Cristo Redentor do Barreiro seja condenado "O Minas Canta Vander Lee, porque o Vander Lee era da região do Barreiro e ele tinha uma identidade muito forte aqui. A produtora do evento, que é a Quinta Arte, é algo que eu criei junto com ele [Vander Lee], em 2007", afirmou.

Outro destaque feito pelo coordenador é a Volta do Barreiro, com exposição de carros antigos na Avenida Deputado Álvaro Antônio, no Bairro das Indústrias. A maioria dos eventos são gratuitos e abertos ao público.





As exceções são um show do Ponto 80 e Frequência Urbana marcado para esta sexta-feira (4/7), no Carcamano Rock Bar, na Avenida Afonso Vaz de Melo, 370, Barreiro de Baixo. Além do Minas Rock Beer, que ocorre no dia 12, no Espaço Quinta Arte, e da Festa Disco Soul, no Mosh Music Bar, no dia 19. Os valores variam de R$ 10 a R$ 40.

Para abençoar o Barreiro

Sobre os motivos que levaram à organização do evento a realizar a celebração de uma missa, Mauro Satter relatou um pouco sobre a conexão entre o Santuário São Paulo da Cruz e a região do Barreiro.





"A gente tem um relacionamento com o Santuário São Paulo da Cruz, aqui no Barreiro, muito grande. Em frente ao Santuário é que a gente organiza os eventos no Barreiro, é um ponto de eventos. Então, o Santuário fez essa proposta para a gente", destacou.





A celebração da missa em comemoração aos 168 anos do Barreiro vai ocorrer neste sábado (6/8), às 9h30, no Santuário São Paulo da Cruz, na Praça Domingos Gatti, Barreiro de Baixo.