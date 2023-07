Violência nas estradas: Minas Gerais registra semana trágica em rodovias

432

Um militar do Exército, de 19 anos, morreu após bater o carro em dois postes na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) O fim de semana começou com acidentes nas rodovias que passam por Minas Gerais. Nesse sábado (29/7), ao menos seis pessoas ficaram feridas e uma morreu em decorrência da colisão de veículos. As ocorrências foram na BR-381, em Belo Horizonte e Lavras, no Sul do estado. Também foram registrados acidentes na MG-497, próximo a Iturama, no Triângulo Mineiro, e na MG-179, em Poço Fundo, na região Sul. Um militar do Exército morreu e um motorista de caminhão teve a perna amputada.

Logo no início da manhã desse sábado, no Bairro Capitão Eduardo, na Região Nordeste de BH, um homem de 60 anos teve a perna amputada depois que o caminhão que ele dirigia colidiu com a traseira de outro veículo de carga. O motorista, que não teve a identidade informada, chegou a ficar preso às ferragens e acabou perdendo parte da perna. O acidente ocorreu na BR-381.

Ronaldo Marçal da Cruz, de 42 anos, dirigia o outro caminhão envolvido no acidente. Em entrevista ao Estado de Minas, ele contou que foi atingido quando estava ainda parado em um posto. Apesar do susto, o profissional não teve nenhum ferimento.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 60 anos teria cochilado ao volante, mas a dinâmica do acidente ainda é incerta. A vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada a uma unidade de saúde.

Em outro ponto da BR-381, a 237,9 km de distância da capital mineira, em Lavras, no Sul do estado, uma carreta carregada com tábuas de madeira tombou na altura do KM 686. Duas pessoas que estavam dentro do veículo tiveram que ser resgatadas. Elas não tiveram ferimentos aparentes, mas foram atendidas por médicos da Arteris, concessionária que administra o trecho da rodovia em Minas Gerais.





Após 12h do acidente, por volta das 21h de sábado, a faixa da esquerda da pista sentido BH ainda estava totalmente interditada e o congestionamento ultrapassava três quilômetros. O trânsito estava liberado apenas na faixa da direita, o que atrapalhou o fluxo de veículos.





Alta velocidade

Logo na madrugada de sábado, um jovem de 19 anos morreu ao bater o carro que dirigia em dois postes na Avenida Teodoreto Veloso de Carvalho, em Araguari, no Triângulo Mineiro. A vítima era militar do exército. Com a força da colisão, o veículo acabou se partindo ao meio e a vítima ficou presa às ferragens.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o carro estivesse em alta velocidade. O óbito do jovem foi constatado no local por um médico do Samu. “Foi necessário o apoio da Cemig, pois havia fios de alta tensão sobre o carro. Após o corte de energia, peritos da Polícia Civil analisaram a cena, e, só depois de todo o procedimento, foi feito o desencarceramento do corpo.”

Também durante a madrugada, na MG-497, na altura do km 326, um homem de 56 anos teve diversos ferimentos pelo corpo ao tentar desviar o carro de um cachorro que atravessava a pista. Com a manobra, o veículo acabou atingindo um radar de controle de velocidade e capotou em sequência.

Imagens divulgadas do acidente mostram que o carro ficou totalmente destruído. Apesar disso, a vítima conseguiu sair das ferragens. Segundo os bombeiros, ele foi atendido no local e encaminhado para uma unidade do Hospital da Unimed da cidade.





Outra ocorrência registrada nesse sábado foi próximo a cidade de Poço Fundo, também no Sul de Minas, quando um carro capotou depois que o motorista teria perdido o controle da direção. Dois homens estavam dentro do veículo, sendo o condutor de 28 anos e um passageiro de 38 anos. O mais velho teve ferimentos na perna direita e o mais novo escoriações pelo corpo. Ambos foram socorridos e encaminhados para o hospital.





Semana trágica

A sequência de acidentes dá continuidade ao trágico hábito nas rodovias mineiras de serem palco de graves acidentes. Vários deles foram registrados ao longo da semana passada, conforme registrado pelo Estado de Minas.

Na quarta-feira (26/7), dois acidentes na BR-040 e no Anel Rodoviário, na Grande Belo Horizonte, causaram problemas nos arredores. As vias que servem de saída da capital mineira para outras regiões são locais de constantes ocorrências. O mais grave deles foi na altura do Condomínio Alphaville, na BR-040. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após uma Fiorino invadir a contramão e se chocar de frente com um outro veículo. Um terceiro carro se envolveu no acidente e capotou às margens da rodovia. Já no Anel, um caminhão carregado com placas de ferro tombou no Bairro Olhos D’água. O motorista teve ferimentos leves e o congestionamento provocado pelo acidente se estendeu durante todo o dia, chegando a 15 quilômetros.

Respeito às normas de trânsito

Apesar de não terem relação entre si, os acidente noticiados nesse sábado (29/7) foram parecidos devido a possíveis descumprimentos às normas de trânsito, como no caso da BR-381 em BH que o motorista teria cochilado ao volante, ou a ocorrência de Araguari, em que o jovem estaria em alta velocidade. O especialista em trânsito Silvestre de Andrade afirma que em qualquer ocasião, mas principalmente em rodovias e estradas, a melhor dica para os motoristas é seguir à risca as regras do Código Brasileiro de Trânsito.

“Respeitar a legislação parece redundante, mas não é. As pessoas desrespeitam as normas de trânsito achando que é normal, e praticamente em todas as vezes que ocorre um acidente, ele é precedido de um desrespeito a essas leis”, diz.

Silvestre afirma que, no trânsito, a melhor direção defensiva é a precaução. “Dê uma distância de dois a três segundos de distância do veículo da frente, assim, caso seja necessário tomar alguma atitude inesperada, o condutor terá tempo hábil. Outro ponto é não tentar ultrapassar um carro que esteja na mesma velocidade que você, ou deixar que o veículo que esteja mais rápido que você te ultrapasse”.