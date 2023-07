Trabalhador do Haiti morre ao ser atingido por saco de sementes de 350kg

Em Uberaba, o haitiano Messaque Jusme ia começar a operar um palete quando dois pacotes caíram em cima do seu corpo (foto: Blog Vitta Residencial)

Um trabalhador natural do Haiti, de 45 anos, morreu ao ser atingido por um saco de sementes de aproximadamente 350kg, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, durante o expediente na última sexta-feira (21/07), no fim da tarde.Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que o trabalhador organizava os paletes onde os sacos de semente seriam colocados, quando um dos pacotes que estava empilhado caiu em cima dele.